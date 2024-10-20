شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية: مكافحة الملاريا فى مصر إنجاز مهم آخر بعد القضاء على فيروس C والان مع تفاصيل الخبر

أكد تيدروس أدهانوم مدير منظمة الصحة العالمية، أن الصحة شرط أساسي للتنمية ونتيجة لها في الوقت ذاته الذي تستند إليه مبادرة 100 مليون صحة، التي تحقق نتائج ملموسة صحية.

وأضاف مدير منظمة الصحة العالمية خلال كلمته بالمؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية، أنه في العام الماضي تشرفت بوجودي في مصر لتقديم منظمة الصحة العالمية لتصبح مصر أول دولة في العالم تحقق المستوى الفضي في مسار القضاء على فيروس سي، واليوم تحتفل بإنجاز مهم آخر وهو حصول مصر على شهادة القضاء على الملاريا.

وتابع: "هذا الإنجاز نتيجة قرن من التزام من الحكومة المصرية وشعبها من خلال قيادة حكومية قوية وموارد فعالة وتطبيق ما يمكن تحقيقه من والتطبيق المستمر لمكافحة الملاريا والتعاون عبر الحدود، ويشرفني أن تقوم المديرة الإقليمية بتقيد شهادة خلو مصر من الملاريا لنائب رئيس الوزراء الدكتور خالد عبد الغفار".