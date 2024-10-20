شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصحة اليونانى: مصر لديها رؤية رائعة فى تنمية النظام الصحى والان مع تفاصيل الخبر

أكد الدكتور أدونيس جورجياديس وزير الصحة في اليونان، أن اليونان من الدول التى قدمت الدعم للشعب الفلسطيني ومنحوا لهم الفرص لدخول مشافيهم، قائلا: "نحن مستعدين لاستقبال مزيد من المرضى خلال الأزمة الحالية ولكن نقول إن الرهائن الذين تم اخذهم منذ 7 أكتوبر يجب أن يعودوا لبناء السلام في المنطقة".

وأشار وزير الصحة اليوناني، خلال المشاركة في جلسة على هامش المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية، إلى أن اليونان استطاعت أن تخرج من أزمة عنيفة واستعانا بمنظمة الصحة العالمية وقمنا بصياغة قانون لإتاحة شاملة للنظام الصحى وعززنا الصناعة الدوائية وانتاج الادوية التجارية، موضحا أن اليونان تنتج الآن 12% من إجمالي ناتج الأدوية في أوروبا".

وتابع: "نحقق تقدم في هذا الامر كما استطاع أن يحصل الشعب المصري على الدواء وهذه رؤية القائد وحققنا الكثير من النجاحات، ولدينا خبرة خرجنا بها من الازمة المالية ساعدتنا على إدارة الموازنة ورقمنا النظام الصحي بشكل جذري وكافة الوصفات الصحية تتم من خلال منظومة رقمية ولدينا سجل خاص لكل مواطن يوناني بدء من ميلاده حتى وفاته"، مؤكدة متابعته ما تفعله مصر من رؤية صحية رائعة.