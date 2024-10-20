شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصحة: الاستثمار فى البنية الأساسية من أجل تحقيق التنمية البشرية والان مع تفاصيل الخبر

أكد الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة والسكان، أنّ الاستثمار في البنية التحتية ليس بدعة أو وليد الصدفة، موضحًا، إلى أن مهاتير محمد، رئيس وزراء ماليزا الأسبق أكد أن التنمية البشرية تحتاج إلى بنية تحتية قوية لدعم المجتمع، كما أن بان كي مون المين العام السابق للامم المتحدة تحدث عن أهمية البنية التحتية في تشكيل اقتصاديات العالم.

وأضاف خلال كلمته في النسخة الثانية من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنّ تقدم الدول مبني على 5 مراحل، وسميت بمراحل النمو لدى رسطو، حيث أنه تحدث في النموذج الخاص به عن مجتمع تقليدي بدائي هش يعتمد على الزراعة ولا بد من العمل على زيادة موارده، ثم التهيؤ للانطلاق باكتشاف التقنيات وانتشار العلوم والتكنولوجيا، وقيام نخبة مؤهلة بالأعمال والاستثمار وأيضا طبقة من المفكرين وحصول تطور في الفكر والمعرفة، ثم مرحلة الانطلاق والتي تشهد نموا في الدخل الوطني والاقتصاد، ووجود قطاعات تتميز بالتركيز والمناخ السياسي والمؤسسي الملائم الذي يؤدي إلى زيادة في دخل الدولة.

وأوضح الدكتور خالد عبد الغفار، أن رابع مرحلة تتمثل في النضج ووجود استثمارات ضخمة، وهي المرحلة التي تتواجد مصر بها الآن، إذ تكون الدولة مهمتمة بالإصلاح الاجتماعي، وازدهار في التجارة الخارجية والتمتع باقتصاد وظاهرة تحضر في المجتمع، أما المرحلة الأخيرة هي الاستهلاك الواسع.