شكرا لقرائتكم خبر عن يشاهد بالعين المجرد.. اليوم القمر يقترن بالمشترى فى مشهد بديع والان مع تفاصيل الخبر

يرصد بسماء العالم العربي قبل منتصف الليل ببضعة ساعات اليوم الأحد 20 أكتوبر 2024 وطوال الليل اقتران القمر الأحدب المتناقص بكوكب المشتري عملاق نظامنا الشمسي في ظاهرة مشاهدة بسهولة بالعين المجردة.

وكشفت الجمعية الفلكية بجدة فى تقرير لها، أن كوكب المشتري رابع المع جسم في قبة السماء بعد الشمس والقمر والزهرة، وسيظهر كنقطة بيضاء ساطعة للراصد بالعين المجردة وعند رصده من خلال المنظار او تلسكوب صغير سيشاهد قرص الكوكب وحوله اقمارة الأربعة الكبيرة التي تعرف باسم " أقمار غاليلو " وهي: غانميد، كاليستو، يوروبا، ايوا - حيث تظهر كنقاط ضوئية صغيرة قرب المشتري.

خلال ساعات الليل تنتقل هذه الأجسام ظاهرياً نحو الغرب نتيجة دوران الأرض حول محورها ولكن الحركة الحقيقية للقمر هي نحو الشرق بالنسبة للنجوم.

بمراقبة موقع القمر في نفس الوقت كل يوم يلاحظ بأن حركته تكون نحو الشرق بالنسبة للنجوم والكواكب في دائرة البروج، لذلك في اليوم التالي سيلاحظ أن القمر قد أبتعد عن المشتري مندفعا نحو الشرق وهي حركتة الطبيعية في مدارة حول الأرض.



