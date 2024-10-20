شكرا لقرائتكم خبر عن منظمة الصحة العالمية تسلم وزير الصحة شهادة خلو مصر من وباء الملاريا والان مع تفاصيل الخبر

قدمت الدكتورة حنان حسن البلخي المديرية الإقليمية لمنظمة الصحية العالمية للشرق الأوسط، شهادة خلو مصر من وباء الملاريا للدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، خلال فعاليات المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية بحضور الرئيس السيسي.

ويهدف المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية، إلى تعزيز الفهم العميق للاتجاهات العالمية والإقليمية في مجالات السكان والصحة والتنمية البشرية، وتحديد الروابط القابلة للتنفيذ بين السكان والصحة والتنمية المستدامة، وكذلك تعزيز التعاون لمواجهة تحديات السكان والصحة، وتوسيع نطاق أفضل الممارسات والخبرات في مجال صحة السكان والتنمية البشرية.

ويتضمن المؤتمر العالمي للسكان، عقد 133 جلسة حوارية هامة حول مجالات الصحة والسكان والتنمية البشرية، يحاضر بها 803 من الخبراء والمتخصصين العالميين والمحليين، يشهد في نسخته الثانية تحولا ً نوعيًا، حيث تم توسيع نطاقه ليشمل محور التنمية البشرية، مما يعكس الاعتراف بأهمية التنمية البشرية كركيزة أساسية لتحقيق صحة أفضل وسكان أكثر ازدهارًا.