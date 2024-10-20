شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصحة: 2.4 مليون مواطن استفادوا من مبادرة قوائم الانتظار بـ20 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء وزير الصحة والسكان، إن معدل النمو السكاني في مصر بلغ 250 ألف مواطن كل 72 يومًا، والسكان يزدادون بمعدل 3472 يوميًا، وفق إحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، لافتا إلى أن مصر تشهد زيادة بمعدل 144.7 نسمة كل ساعة، و2.4 نسمة كل دقيقة، و1 نسمة كل 25 ثانية، والوزارة تستهدف الوصول إلى معدل 2.1 بحلول عام 2030.

وأضاف وزير الصحة خلال كلمته في النسخة الثانية من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي: "مبادرة القضاء على قوائم الانتظار استفاد به 2.4 مليون مواطن بـ20 مليار جنيه، حيث تسعى الدولة لتوفير الحماية الصحية للمواطن ما يعد في صميم التنمية البشرية، وذلك من خلال مشروعات التأمين الصحي وقوائم الانتظار استطاعنا خلق فرص عمل وتخفيف آلام المواطنين وتحسين جودة الحياة والرعاية الصحية للمواطنين في المحافظات كافة".