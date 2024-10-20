شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصحة: مؤتمر السكان يناقش قضية قومية مصيرية تمثل تحديا رئيسيا للأجيال والان مع تفاصيل الخبر

قدم الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، التحية والتقدير إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي للدعم المستمر لقضايا الصحة والسكان والتنمية الشاملة في إطار الهدف الأسمى، وهو توفير حياة كريمة للمواطن المصري، لافتا إلى ان المؤتمر الثاني للسكان والصحة والتنمية البشرية يعد بعد مرور 30 عاما للمؤتمر الدولي للسكان الذي عقد فى القاهرة عام 1994، ويأتي فى إطار التحديات التي تواجه العالم خلال 3 عقود والالتزامات وتحقيق الأهداف السكنية والأهداف الأممية للتنمية المستدامة وطرح مناهج جديدة للتعامل مع الزيادة السكنية في ظل المتغيرات المتلاحقة.

وأضاف خلال كلمته في انطلاق المؤتمر الثاني للسكان والصحة والتنمية البشرية، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي: "المؤتمر يناقش قضية قومية مصيرية تتصل بحاضر مصر ومستقبلها، وهي قضية السكان التي تمثل تحديا رئيسيا والأجيال القادمة جهود الدولة للتنمية والنمو ورفع مستوي المعيشية.. وسوف نستعرض جهود مصر خلال الفترة السابقة.. في إطار برامج السكان والتنمية ومبادرة رئيس الجمهورية للتنمية البشرية من خلال برامج عمل تضم كل القوي المشاركة بما يكفل في فعالية التنفيذ".