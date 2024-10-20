شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية: مصر تستضيف 9 ملايين لاجئ نتيجة أوضاع سيئة فى أوطانهم والان مع تفاصيل الخبر

أكد الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية، أن العالم يواجه تحديا فيما يخص بنية النظام الدولي خاصة فيما يتعلق توفير التمويل للتنمية بشكل ميسر والدبلوماسية عليها دور فعال لتصحيح هذا الخلل.. وهناك دبلوماسية الأزمات والكوارث لتخفيف الأعباء الذين يعانون من أوضاع صعبة.

وأضاف الوزير خلال كلمته في جلسة حوارية على هامش النسخة الثانية من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي: "عندنا أكثر من 9 مليون لاجئ معظمهم هربوا من أوطانهم نتيجة الأوضاع الأمنية السيئة، مشددا على أن التشارك مع المجتمع الدولي لبناء القدرات أمر مهم وعندنا نموذج في مصر لذلك مثل الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية.. وهناك أيضا الدبلوماسية الرقمية من خلال التشارك مع كل الأشقاء".

ويهدف المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية، إلى تعزيز الفهم العميق للاتجاهات العالمية والإقليمية في مجالات السكان والصحة والتنمية البشرية، وتحديد الروابط القابلة للتنفيذ بين السكان والصحة والتنمية المستدامة، وكذلك تعزيز التعاون لمواجهة تحديات السكان والصحة، وتوسيع نطاق أفضل الممارسات والخبرات في مجال صحة السكان والتنمية البشرية.

ويتضمن المؤتمر العالمي للسكان، عقد 133 جلسة حوارية هامة حول مجالات الصحة والسكان والتنمية البشرية، يحاضر بها 803 من الخبراء والمتخصصين العالميين والمحليين، يشهد في نسخته الثانية تحولا ً نوعيًا، حيث تم توسيع نطاقه ليشمل محور التنمية البشرية، مما يعكس الاعتراف بأهمية التنمية البشرية كركيزة أساسية لتحقيق صحة أفضل وسكان أكثر ازدهارًا.