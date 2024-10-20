شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي يتوسط صورة تذكارية مع المشاركين فى المؤتمر العالمى للسكان والان مع تفاصيل الخبر

شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي في صورة تذكارية مع المشاركين في افتتاح المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية.

ويهدف المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية، إلى تعزيز الفهم العميق للاتجاهات العالمية والإقليمية في مجالات السكان والصحة والتنمية البشرية، وتحديد الروابط القابلة للتنفيذ بين السكان والصحة والتنمية المستدامة، وكذلك تعزيز التعاون لمواجهة تحديات السكان والصحة، وتوسيع نطاق أفضل الممارسات والخبرات في مجال صحة السكان والتنمية البشرية.

ويتضمن المؤتمر العالمي للسكان، عقد 133 جلسة حوارية هامة حول مجالات الصحة والسكان والتنمية البشرية، يحاضر بها 803 من الخبراء والمتخصصين العالميين والمحليين، يشهد في نسخته الثانية تحولا ً نوعيًا، حيث تم توسيع نطاقه ليشمل محور التنمية البشرية، مما يعكس الاعتراف بأهمية التنمية البشرية كركيزة أساسية لتحقيق صحة أفضل وسكان أكثر ازدهارًا.