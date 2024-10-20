شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية: العالم يواجه تحديات شديدة الخطورة تحتاج لجهود الدبلوماسية والان مع تفاصيل الخبر

قال السفير بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، إن العالم كله يواجه مجموعة من التحديات شديدة الخطورة من تحديات الأمن والسلم وتحديات الكوارث وبنية النظام الدولي والنظام الاقتصادي العالمي وعدم توفير التمويل اللازم للتنمية، لافتا إلى أن الدبلوماسية عليها دور لتحويل هذه التحديات إلى فرص أو الحد من تأثير التداعيات السلبية لمثل التحديات.

وأضاف خلال كلمته في جلسة حوارية على هامش النسخة الثانية من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي: "الدبلوماسية أداءه فعالة للعمل الجماعي، سواء في ظل ما تموج به المنطقة أو الشرق الأوسط أو أفريقيا أو العالم.. ولا تستطيع دولة أن تواجهها ولابد أن يكون هناك تشارك للمجتمع الدولي من خلال العمل الدبلوماسي الفعال وحشد الجهود للتضامن الدولي لمواجهة هذه التحديات، قمة المستقبل الأخيرة والدور الدبلوماسي".