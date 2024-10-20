شكرا لقرائتكم خبر عن إعلام إسرائيلى: اكتمال جميع الاستعدادات للرد على إيران والهجوم سيكون كبيرا والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 20 أكتوبر 2024 09:24 ص

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" فى خبر عاجل نقلا عن إعلام إسرائيلي: اكتمال جميع الاستعدادات للرد على إيران والهجوم سيكون كبيرا، وأن المجلس الوزاري سيناقش اليوم الرد على إيران واستمرار الحرب في لبنان.

وذكر إعلام إسرائيلي، أن هناك تقديرات برد فعل إيراني على الهجوم الإسرائيلي المرتقب، وإسرائيل تستعد لذلك.