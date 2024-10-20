شكرا لقرائتكم خبر عن المديريات التعليمية توجه بتحصيل المصروفات الدراسية إلكترونيا والان مع تفاصيل الخبر

وجهت المديريات التعليمية الإدارات بميكنة سداد المصروفات الدراسية، بحيث تتعاقد المدرسة على ماكينة للدفع مع البنك المتواجد به حسابات الخدمات والأنشطة، كما حذرت المديريات من تحصيل أى مبالغ نقدية بمسمى مستلزمات مدرسية، على أنه يقوم ولى الأمر بسداد قيمة المصروفات الدراسية لطلاب المدارس الحكومية للعام الدراسى الجديد 2025، لحساب صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية من خلال منافذ التحصيل الإلكترونى المتعاقد معها، ومكاتب البريد بجميع أنحاء الجمهورية، بموجب الرقم القومى للطالب.



فيما حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى طرق سداد المصروفات الدراسية كالتالى:

- يستطيع أولياء الأمور سداد المصروفات المدرسية من خلال مكاتب البريد باستخدام الرقم القومى للطالب فى حساب صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية.

- يمكن الحصول على الرقم القومى للطالب من خلال شهادة الميلاد المميكنة.

- بعد سداد المصروفات المدرسية يتم تسليم إيصال الدفع وصورتين منه للمدرسة التابع لها الطالب.

- إمكانية سداد المصروفات الدراسية من خلال منافذ التحصيل والدفع الإلكتروني، المتعاقد عليها من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى منها" مصارى وآمان وفورى وغيرها من منافذ الدفع الرسمية".

- يتم السداد فى منافذ التحصيل الإلكترونى المتعاقد معها من خلال أكواد دفع محددة لصالح سداد المصروفات المدرسية.