شكرا لقرائتكم خبر عن الجريدة الرسمية تنشر قرار وزارة الداخلية برد الجنسية المصرية لـ 12 شخصا والان مع تفاصيل الخبر

نشرت الجريدة الرسمية، اليوم الأحد، قرار وزارة الداخلية، رقم 1820 لسنة 2024، بعد الاطلاع على الدستور، والقانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية، وعلى القرار الوزارى رقم 1004 لسنة 2018.

مادة 1 ترد الجنسية المصرية لكل من الاثنى عشر شخصا المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق ( أولهم بسام على إبراهيم وآخرهم سلمى على حسن)

كما يؤذن لـ 21 شخص بالتجنس بالجنسية الأجنبية مع عدم احتفاظهم بالجنسية المصرية وذلك للأشخاص المدرج أسمائهم بالبيان.

