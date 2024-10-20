شكرا لقرائتكم خبر عن لو شغلك مانعك.. اعرف أماكن سجلات مدنية تستخرج الوثائق يوم الجمعة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

يستطيع المواطن الحصول على وثائق الأحوال المدنية يوم الجمعة، وذلك من خلال استخراجها من بعض المولات ومقر الأحوال المدنية بالعباسية، وذلك تسهيلا على المواطنين، خاصة في ظل انشعال بعضهم بالعمل على مدار الأسبوع، ولا يتبقى لهم سوى يوم الجمعة كونه أجازة.

وينشر الخليج 365 المواقع التي تعمل يوم الجمعة، وهي:

• مول سيتى ستارز بمحافظة القاهرة

* مول مكسيم بمحافظة القاهرة

* ميناء القاهرة الجوى

* مول ستى سنتر المعادى بمحافظة القاهرة

* مول العرب بمحافظة الجيزة

* مول طنطا بمحافظة الغربية

* المركز النموذجى بديوان عام القطاع (بمحافظة القاهرة) يوم الجمعة من الساعة الواحدة ظهراً وحتى الساعة التاسعة مساءً.