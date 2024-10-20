4 نوفمبر.. الكنيسة الأرثوذكسية تحتفل بذكرى ميلاد البابا واختيار القرعة الهيكلية

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، يوم 4 نوفمبر المقبل، بذكرى ميلاد البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وكذلك ذكرى اختيار القرعة الهيكلية التاسعة.

محمد يوسف

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