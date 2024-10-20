شكرا لقرائتكم خبر عن التنمية المحلية: استرداد مليون متر مربع بعد إزالة 1232 مبنى مخالف و745 حالة تعدى والان مع تفاصيل الخبر

كشفت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، عن الجهود التى بذلتها المحافظات بالتعاون مع قوات إنفاذ القانون والأجهزة المعنية بالمحافظات فى تنفيذ حالات الإزالة منذ بدء أعمال المرحلة الأولى من الموجة الـ 24 فى 12 أكتوبر الجارى وحتى 19 من نفس الشهر، حيث نجحت الدولة فى استرداد مليون و84 ألف متر مربع بعد إزالة 1232 مبنى مخالف على أملاك وأراضى الدولة، وإزالة 745 حالة تعدٍ على الأراضى الزراعية على مساحة 9427 فدان زراعي، وذلك تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية بتكثيف جهود الدولة لمواجهة ظاهرة التعدى على أملاك الدولة والأراضى الزراعية والبناء المخالف حفاظاً على حقوق الدولة والأجيال القادمة ، وفى إطار تكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء للوزارات المعنية بالحفاظ على الأراضى الزراعية وعدم السماح بالتعدى عليها.

جاء ذلك خلال استعراض الدكتورة منال عوض، للتقرير الذى أعدته غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة عن الجهود بذلتها المحافظات خلال الأسبوع الأول من المرحلة الأولى للموجة الـ 24 لإزالة التعديات على أملاك وأراضى الدولة والأراضى الزراعية، والتى يتم تنفيذها خلال الفترة من 12 أكتوبر الجارى وحتى 1 نوفمبر المقبل، والجارى تنفيذها تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة، ضمن الحملات المكثفة التى تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب، من خلال إزالة كافة صور التعديات.

وأشادت الدكتورة منال عوض بالجهود التى قام بها المحافظين والقيادات التنفيذية وكافة الأجهزة المعنية بالمحافظات خلال الأسبوع الأول من المرحلة الأولى للموجة الـ 24 لإزالة التعديات والتى بدأت بداية قوية للتصدى بكل حزم لحالات التعديات حيث حققت المحافظات نجاحا غير مسبوقاً فى استرداد أراضى الدولة والأراضى الزراعية باعتبارها ثروة قومية للأجيال القادمة، مؤكدًة على أن قوات إنفاذ القانون والأجهزة التنفيذية ستواصل جهودها بالتنسيق مع باقى الجهات والوزارات المعنية بالدولة لإزالة كافة التعديات على أملاك الدولة حتى تحقيق المستهدف من الموجة الحالية وإزالة التعديات والمخالفات التى تم رصدها وتذليل أى معوقات تعترض عملية التنفيذ.

وذكرت وزيرة التنمية المحلية، أن تقرير غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة، بين أن محافظة أسيوط احتلت المرتبة الأولى فى استرداد أراضى أملاك الدولة، خلال الأسبوع الأول من الموجة الـ 24 ، ولفتت إلى أن القيادات التنفيذية وكافة الأجهزة المعنية بمحافظة أسيوط تمكنت من استرداد حوالى 392 ألف متر مربع بعد إزالة 73 مبنى مخالف، ثم يليها محافظة قنا التى استردت 194 ألف متر مربع بعد إزالة 219 مبنى مخالف، ثم محافظة الجيزة والتى استردت 192 ألف متر مربع بع إزالة 36 مبنى مخالف.

وأضافت وزيرة التنمية المحلية أن أكثر المحافظات نجاحاً فى استرداد الأراضى الزراعية هى محافظة الأقصر حيث نجحت جهود الأجهزة التنفيذية بها فى استرداد 5110 فدان أراضى زراعية بإجمالى 65 حالة تعد، ثم يليها محافظة البحيرة التى نجحت فى استرداد 1061 فدان زراعه بإجمالى 199 حالة تعد، ثم محافظة الفيوم 879 فدان أراضى زراعه بإجمالى 27 حالة تعد.

وطالبت الدكتورة منال عوض ، القيادات المحلية بإزالة التعديات والمخالفات على أملاك وأراضى الدولة بكل قوة وحسم ومنع أى تعديات جديدة على الأراضى الزراعية لتحقيق المستهدف من الموجة الـ24 وخاصة إزالة التعديات والمخالفات على نهر النيل والمجارى المائية والأراضى الزراعية التى تمثل تحديًا صارخًا لإرادة الدولة.

وشددت وزيرة التنمية المحلية، على التصدى لأى محاولات لتبوير الأراضى بالبناء المخالف عليها، واستمرار المحافظات بالتنسيق مع قوات إنفاذ القانون فى أداء مهامها حفاظاً على حق الشعب، مشددة أيضًا على ضرورة المرور المستمر على الأراضى المستردة لمنع التعدى عليها مرة أخرى مع العمل على سرعة إزالة أية تعديات جديدة أو حالات بناء مخالف فى المهد وإتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين .

وأضافت الدكتورة منال عوض، أن هناك متابعة مستمرة من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء لملف إزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية، مما أعطى قوة دفع كبيرة لجهود المحافظات وقوات إنفاذ القانون ومديريات الأمن بكافة المحافظات لتطبيق القانون بكل حزم، لافتة إلى وجود تنسيق وتعاون بين جميع الوزارات المعنية لمتابعة إزالة التعديات فى جميع المحافظات وتطبيق القانون بكل حسم وتذليل أى معوقات تعترض عملية التنفيذ، كما يتم تقديم تقارير بصورة دورية لرئيس مجلس الوزراء حول النتائج التى يتم تحقيقها فى هذا الشأن .

ووجهت وزيرة التنمية المحلية، غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة بالمتابعة على مدار اليوم لنتائج الإزالات والتنسيق مع المحافظات لتذليل أى معوقات وتنفيذ الإزالات عبر المتابعة مع غرف العمليات المصغرة التى تم تشكيلها بكل محافظة برئاسة السكرتير العام المساعد وتضم فى عضويتها ممثل من كل من مديرية الأمن وجهات الولاية وإدارة الأملاك بالمحافظة .

