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%88 من القراء يطالبون بتكثيف الحملات لمنع السائقين من التلاعب فى تعريفة المواصلات

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القاهرة - سامية سيد - فى استطلاع للرأى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد تكثيف الحملات لمنع السائقين من التلاعب فى تعريفة المواصلات؟، أيد غالبية القراء مطالب تكثيف الحملات لمنع السائقين من التلاعب فى تعريفة المواصلات.

وأيد 88% من القراء مطالب تكثيف الحملات لمنع السائقين من التلاعب فى تعريفة المواصلات، بينما عارض 12% من القراء مطالب تكثيف الحملات لمنع السائقين من التلاعب فى تعريفة المواصلات.


نتيجه الاستطلاع

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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