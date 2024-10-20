وأيد 88% من القراء مطالب تكثيف الحملات لمنع السائقين من التلاعب فى تعريفة المواصلات، بينما عارض 12% من القراء مطالب تكثيف الحملات لمنع السائقين من التلاعب فى تعريفة المواصلات.

شكرا لقرائتكم خبر عن %88 من القراء يطالبون بتكثيف الحملات لمنع السائقين من التلاعب فى تعريفة المواصلات والان مع تفاصيل الخبر

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع