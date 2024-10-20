شكرا لقرائتكم خبر عن قبل غلق باب التقديم.. تعرف على فرص عمل في البوسنة والهرسك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تغلق وزارة العمل، خلال الساعات القليلة المقبلة، باب تلقى طلبات الراغبين فى التقدم لشغل وظائف فرص عمل للمصريين، بدولة البوسنة والهرسك ، وذلك استكمالاً للفرص التى جرى التقديم عليها خلال شهرأغسطس الماضى، والتى انتهت الوزارة من إنهاء إجراءت سفر الشباب الذين اجتازوا الاختبارات التى نظمتها الوزارة بالتعاون مع دولة "البوسنة والهرسك"، لشغل فرص العمل.

ووفرت الوزارة فرصا لعدد 4 مشغل رافعة، وسيتم إجراء اختبار لتحديد مستوى المهارة على الحرفة المطلوبة بديوان عام الوزارة، مشيرة إلى أن الراتب يصل إلى 700 يورو شهرياً ، للمهنة، مع توفير مبيت للعمال، ووجبات أثناء فترة العمل، ومواصلات خاصة بالشركة من وإلى أماكن العمل، وتأمين طبى وإجتماعى، وتأمين صحى إضافى ضد إصابات العمل والحوادث فى مواقع البناء، ومدة العقد سنة وتجدد، وبيئة عمل ممتازة مع موظفين ذوى خبرات وكفاءات مهنية مع إمكانية دفع تكاليف تذاكر السفر وتقسيطها من الراتب الشهرى بعد إستلام العمل على دفعات.

وأشارت إلى أن التقديم على فرص العمل مجاني، وبدون أى رسوم ، أو وسطاء، من خلال الإدارة العامة للتشغيل الكائنة بمقر الوزارة القديم فى "3 شارع يوسف عباس -مدينة نصر -القاهرة".

وأوضحت أن الأوراق المطلوبة هى : صورة من جواز سفر سارى لمدة 5 سنوات، وصور من المؤهل الدراسى، وشهادة خبرة لمدة 5 سنوات ومستوى مهارة فى نفس المجال، وسيرة ذاتية للمتقدمين تتضمن البريد الإلكترونى للمتقدم حيث ستكون المقابلات الشخصية أونلاين، وسيتم التواصل مع المتقدمين هاتفياً من خلال الإدارة المختصة، وتحديد ميعاد لتسليم كافة الأوراق المطلوبة.