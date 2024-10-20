شكرا لقرائتكم خبر عن "إعلام القاهرة" تعلن عن محاور المؤتمر العلمى الدولي رقم 30 والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 20 أكتوبر 2024 04:00 ص

أعلنت كلية الإعلام جامعة القاهرة عن محاور المؤتمر الدولي الـ30 بعنوان " الاتصال الصحي وتمكين المجتمعات المعاصرة"، ومن المقرر أن تنطلق فعاليات المؤتمر يومي 7 و8 مايو 2025.

ونشرت كلية الإعلام عبر صفحة المؤتمر العلمي الدولي الرسمية محاور المؤتمر، ويرصد الخليج 365 تلك المحاور في السطور التالية:

1. المعالجة الإعلامية للأوبئة والأمراض الحديثة.

2. دور الإعلام التقليدي والرقمي في دعم الاتصال الصحي للتنمية المستدامة.

3. دور الإعلام في تشكيل الوعي الصحي وتشجيع السلوكيات الصحية.

4. تحديات الاتصال الصحي في العالم العربي.

5. الإعلام الصحي والتسويق الصحي.

6. القائمون بالاتصال في الاتصال الصحي.

7. المسئولية الاجتماعية والأخلاقية للاتصال الصحي.

8. مستقبل الاتصال الصحي في ظل التطورات التكنولوجية.

وذلك تحت رعاية دكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة، وبدعم دكتور محمود السعيد نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ، وبرئاسة دكتور ثريا أحمد البدوي عميدة كلية الإعلام، والأمانة للمؤتمر دكتور وسام نصر وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث.