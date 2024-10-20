وصفوها بـ "المتنمرة".. عادل حمودة يعرض تفاصيل قصة كامالا هاريس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمرو صالح:

قال الإعلامي عادل حمودة، إن كامالا هاريس، المرشحة عن الحزب الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، تحدثت عن والدتها المهاجرة الرائعة والرائدة، وعلمتها الأم ألا تشكو من الظلم، بل عليها أن تفعل شيئا للتخلص منه.

وأضاف "حمودة"، خلال تقديمه برنامج "واجه الحقيقة"، المذاع عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن هاريس تحدثت عن نشأتها في كاليفورنيا وبالتحديد في منطقة "الخليج"، وفي حي تصفه بأنه "حي جميل تعيش فيه الطبقة العاملة من رجال إطفاء وممرضات وعمال بناء"، وتحدثت أيضا عن كيف قررت ان تصبح أول مدعية عامة لتدافع عن المستضعفين.

وتابع :"بدأت القصة عندما اشتكت صديقتها في المدرسة الثانوية من انها تتعرض للضرب من زوج أمها، في هذه اللحظة ولدت في رأس كامالا فكرة حماية الضعفاء بالقانون، وتحدثت «هاريس" عن إحدى أكبر نقاط ضعفها، وهي أنها لم تكن تعرف كيف تقدم نفسها بشكل واضح وصريح حدث ذلك في مؤتمر الحزب الديمقراطي في عام 2020 لتحديد المرشح للرئاسة.

وواصل: فشلت هاريس ضد بايدن واُتهمت بأنها «شرطية ومتنمرة»، ووصفها البعض الآخر بأنها «ليبرالية متشددة»، موضحًا أن في ذلك الوقت لم تكن «هاريس» تبدو متأكدة تماما مما تمثله لكن عندما وقفت على المسرح في مؤتمر الحزب في شيكاغو لقبول ترشيحها للرئاسة، وبدت امرأة أخرى انفتحت على نفسها وامتلكت قصتها إنها قصة تستحق أن تروى.

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