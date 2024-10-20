شكرا لقرائتكم خبر عن التموين تنهى إجراءات تفعيل البطاقات للمسجلين بممارسة الكهرباء في هذا الموعد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهتوزارة التموين والتجارة الداخلية، من الإجراءات الخاصة بعودة تفعيل البطاقات التموينية المتوقفة للمواطنين المسجلين بنظام ممارسة الكهرباء، بالتنسيق مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، حيث من المقرر أن يبدأ تفعيل البطاقات اعتبارًا من 1 نوفمبر 2024، وذلك بعد توقفها مؤقتًا خلال شهر أكتوبر الجاري.

وحرصت وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة فى هيئة السلع التموينية على تحمل فارق تكلفة الخبز المدعم بعد تحريك سعر الوقود من أجل ثبات واستقرار سعر رغيف الخبز البلدى المدعم والمُسعر على البطاقات التموينية بسعر 20 قرشا للرغيف، حيث تضع الوزارة فى اعتبارها جميع عناصر التكلفة ومدخلات الإنتاج الخاصة بتصنيع رغيف الخبز البلدى المدعم ومن ضمنها سعر السولار والغاز، وذلك فى ضوء قرارات لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية.