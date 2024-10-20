شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أهم مميزات أصناف القمح والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 20 أكتوبر 2024 01:00 ص

يعد القمح من أهم المحاصيل الغذائية فى العالم ويشكل ركيزة أساسية للأمن الغذائى، ومصر من أقدم الدول التى عرفت زراعة القمح وله تاريخ عريق فى الحضارة المصرية القديمة، كما أنه من أهم المحاصيل الاستراتيجية لذلك هناك اهتمام كبير به من قبل الحكومة، حيث يتم توفير التقاوى المعتمدة وتقديم الدعم للمزارعين على مدار الموسم الزراعى.

وفى التقرير التالى نتعرف على أهم مميزات أصناف القمح:

1- جيزة 171 :

المميزات : واسع الأقلمة، مقاوم للصدأ وخاصة الصدأ الأصفر، وذو حبوب بيضاء، متوسط التبكير، ويتحمل الإجهاد الحراري.

مناطق الزراعة: يجود في جميع مناطق الجمهورية، وحتى الوادي الجديد.

2- سدس 14 :

المميزات: من الأصناف الحديثة عالية الإنتاجية، واسع الأقلمة ومقاوم للصدأ، تصل نسبة البروتين بالحبوب إلى 13%.، غزير التفريع، يتحمل الحرارة العالية.

مناطق الزراعة: تجود زراعته في جميع محافظات الجمهورية.

3- مصر 3 و4:

المميزات: مقاوم للصدأ، صنف غزير التفريع واسع الأقلمة، يتحمل الحرارة العالية وذو حبوب بيضاء

مناطق الزراعة: يُزرع في جميع محافظات الجمهورية.

4- سخا 95 و96 :

المميزات: صنف غزير التفريع، والأهم أنه مقاوم للصدأ، يتحمل الحرارة وملوحة التربة

ومياه الري.

مناطق الزراعة: يجود في جميع مناطق الجمهورية.

5- بني سويف 5 و7 (أصناف مكرونة)، تصلح للزراعة في الوجه القبلي لأنها تحتاج إلى جو جاف دافئ.