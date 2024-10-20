أميرة بدر تدين واقعة ابتزاز الصحفية منال الجيوشي إلكترونيًا وتطالب بتشديد العقوبة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

أعربت الإعلامية أميرة بدر عن استنكارها للابتزاز الإلكتروني الذي ينتشر على صفحات التواصل الاجتماعي.

في برنامج "خلاصة الكلام" على فضائية النهار، تحدثت أميرة بدر عن الواقعة التي تعرضت لها الصحفية منال الجيوشي، والتي وقعت ضحية لابتزاز إلكتروني من شخص تعرفه، حيث استغل صورها لإنشاء صفحات عديدة على منصات التواصل الاجتماعي تسيء إلى سمعتها.

وشددت "بدر"، على أن الابتزاز الإلكتروني يمكن أن يتعرض له أي شخص، ولكن هناك قوانين تحمي الضحايا.

وأشارت إلى أن هناك زيادة غير مسبوقة في جرائم الإنترنت "لأننا أصبحنا نعيش في العصر الرقمي، ومن ثم فإن هناك حاجة ملحه لزيادة أعداد الجهات التي تتلقى البلاغات

ودعت الإعلامية أميرة بدر إلى ضرورة الوعي بحقيقة الابتزاز الإلكتروني، وضرورة اتخاذ خطوات لحماية النفس في حال واجه أي شخص مثل هذه التجارب عبر الشبكات الاجتماعية.

وطالبت أميرة بدر بضرورة تشديد العقوبة في جرائم الابتزاز الإلكتروني، مشيرة إلى أن البعض يرى أن المجتمع يعامل الضحية في جرائم الابتزاز على أنها الجاني وليس المجني عليه وتشديد العقوبة قد يحد من تلك الجرائم.