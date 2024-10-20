الشعبة تكشف حقيقة فرض ضريبة جديدة على الذهب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

نفى المهندس هاني ميلاد رئيس شعبة الذهب، ما تم تداوله مؤخرًا بشأن فرض ضريبة جديدة على الذهب بعد موجة الارتفاعات غير المسبوقة.

خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج "الحكاية"، عبر فضائية "mbc مصر"، أكد ميلاد أنه لا صحة لفرض ضريبة جديدة على الذهب، مضيفًا: "الذهب بالفعل شامل ضريبة قيمة مضافة ومصنعية".

وأشار رئيس شعبة الذهب، أن قيمة الذهب بالسوق المحلي أقل من نظيره العالمي، مؤكدًا أن فرصة شراء للتجار للذهب أفضل من البيع في الوقت الحالي.

وشدد المهندس هاني ميلاد رئيس شعبة الذهب، على أن الفترة المقبلة قد تشهد المزيد من ارتفاعات أسعار المعدن الأصفر بسبب التوترات العالمية التي تجعل من الذهب ملاذ آمن.

من جانبه علق الإعلامي عمرو أديب، على الارتفاعات المتلاحقة في أسعار الذهب، قائلًا: "الجنيه الذهب يلامس الـ30 ألف جنيه.. ده مع كل موجة هبوط بـ5% بياخد حبوب منشطة ويعاود ارتفاعاته القياسية، الذهب على مدار عامين يواصل بريقه ولم يخذل المستثمرين".