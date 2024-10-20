5548 فرصة عمل في 11 محافظة برواتب مجزية - التخصصات وطريقة التقديم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

أصدرت وزارة العمل، نشرة التوظيف نصف الشهرية التي تضمنت الإعلان عن فرص عمل جديدة في مختلف المحافظات، بالتعاون مع شركات القطاع الخاص.

وأوضحت الوزارة، أنها تلقت طلبات من 84 شركة خاصة في 11 محافظة، توفر حاليًا 5548 وظيفة في عدد من التخصصات، تشمل فرصًا لأصحاب القدرات الخاصة "ذوي الهمم"، برواتب مجزية تحدد وفقًا للحد الأدنى للأجور وبعد المقابلات الشخصية، بالإضافة إلى التأمين الصحي والاجتماعي.

وأشارت الوزارة إلى أن التقديم على هذه الفرص الجديدة سيكون متاحًا خلال شهري أكتوبر ونوفمبر 2024، من خلال الإدارة العامة للتشغيل في مقر الوزارة القديم بمدينة نصر، أو عبر مديريات العمل في المحافظات، أو عبر الموقع الرسمي لوزارة العمل، أو التواصل مع الشركات المرفقة عناوينها وأرقامها في البيان.

وتتوزع فرص العمل الجديدة على 11 محافظة تشمل: القاهرة، الجيزة، القليوبية، الغربية، الدقهلية، الشرقية، السويس، دمياط، المنوفية، المنيا، وجنوب سيناء.

وجاءت تخصصات فرص العمل الجديدة، كما يلي:

أخصائي تسويق.

مهندس اتصالات.

رسام أوتوكاد.

أخصائي عمليات.

مترجم لغة صينية.

كيميائي.

محاسبين.

مدير مالي.

مدير تسويق عقاري.

مدرسين.

أخصائي نظم معلومات.

مشرف تنجيد.

ليدي جارد – إناث.

مشرف عام.

مشرف موقع.

شيف حلواني.

كيميائي.

أخصائي تمريض.

أخصائي مشتريات.

فني تمريض.

مدخل بيانات.

بائعين.

مساعد شيف.

مقدم طلبات.

أخصائي تمويل.

أمين مخازن.

مهندسين كهرباء وميكانيكا.

مهندسين إنتاج وجودة.

سكرتارية.

أعمال إدارية.

سائقين رخصة أولى وثانية وثالثة.

مندوبين مبيعات.

مراقبين جودة.

فنيين جميع التخصصات.

مشرفي إنتاج.

أفراد أمن.

عمال خياطة بكافة الأقسام.

عمال إنتاج.

عمال نظافة.

تخصصات أخرى.

وتتضمن النشرة مجموعة من الوظائف المخصصة لذوي الهمم في إطار التزام المنشآت بتوفير نسبة 5% من إجمالي عمالها لتلك الفئة، تنفيذًا للقانون رقم 10 لسنة 2018 وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بدمج ذوي الهمم في سوق العمل.