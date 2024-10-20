شكرا لقرائتكم خبر عن غرفة عمليات الهلال الأحمر: لدينا 150 متطوعا واختيارهم بعد اختبارات عديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال لطفى غيث مدير غرفة العمليات المركزية بالهلال الأحمر المصرى، إن قوة المتطوعين داخل الغرفة بلغت 150 متطوعا ومتطوعة، يتم اختيارهم بناء على مجموعة من الاختبارات والتدريبات، وتجهيزه بشكل قوى بحيث يتمكن من تقديم المطلوب منه من مهام.

وأضاف لطفى غيث خلال لقاء خاص فى جولة بكاميرا قناة إكسترا نيوز، من داخل مقر الهلال الأحمر المصرى، أنه بعد المرور بهذه الاختبارات يحصل المتطوع على فترة تدريب لمدة شهر، يتم تجهيزه فيها حتى يكون من مساعدى صناع القرار والمتطوعين لديهم القدرة على الاستجابة للأزمة أو لاحقين للأزمة.

وأوضح لطفى غيث أن المركز يتكون من 12 مقعدا مقسمين طبقا للتقسيم الإدارى للدولة وهم 7 أقاليم رئيسية وكل إقليم به مجموعة من المحافظات مسئول عنها متطوع، وهناك عمليات ربط معهم بأكثر من وسيلة اتصال، ولدينا 3 خرائط رئيسية خريطة خاصة بالطقس، وخريطة المتطوعين.