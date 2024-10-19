شكرا لقرائتكم خبر عن إعلام إسرائيلي: أمريكا اعتذرت عن تسريب وثائق استعداداتنا للهجوم على إيران والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نقلت قناة القاهرة الإخبارية، عن وسائل إعلام إسرائيلية قولها إن الولايات المتحدة اعتذرت عن تسريب وثائق تظهر الاستعدادات الإسرائيلية للهجوم على إيران.

وأوضحت وسائل الإعلام الإسرائيلية، أن الوثائق المسربة تشير إلى أن الجيش عقد تدريبا واسعا استعدادا لهجوم محتمل ضد إيران، وأنها تظهر مشاركة 3 طائرات تزود بالوقود وطائرة سيطرة ورقابة جوية من نوع "عقاب البحر".

وكانت إذاعة الجيش الإسرائيلي، قالت إن المسيرة التي انفجرت في قيساريا، واستهدفت منزل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، من نفس طراز المسيرة، التي استهدفت قاعدة تدريب وحدة "جولاني" في بنيامينا، جنوبي حيفا الأسبوع الماضى ويصعب اعتراض هذا النوع من المسيرات.

قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، إنه عقب استهداف منزل نتنياهو فى "قيساريا"، تم وضع جميع وزراء حكومته في حالة تأهب، كما انتشرت قوات الأمن الإسرائيلي حول منزل نتنياهو في قيساريا شمال تل أبيب، بعد استهدافه بيته بمسيرة.

وأكد المتحدث باسم نتنياهو أن مسيرة أُطلقت باتجاه مسكن رئيس الوزراء الإسرائيلي في قيساريا.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن الرقابة العسكرية تحظر نشر خبر استهداف منزل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في قيساريا رغم أن الجميع يعرف ذلك.

قال ديوان رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، إن طائرة مسيرة أطلقت من لبنان وأصابت بشكل مباشر منزل بنيامين نتنياهو في قيساريا