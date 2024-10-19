شكرا لقرائتكم خبر عن مظاهرات في تل أبيب للمطالبة بإبرام صفقة تبادل فورية للمحتجزين بقطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أذاعت قناة القاهرة الإخبارية، خبرا عاجلا، يفيد باندلاع مظاهرات في تل أبيب، للمطالبة بإبرام صفقة لتبادل المحتجزين بشكل فوري، بين إسرائيل وحماس.

وكانت إذاعة الجيش الإسرائيلي، قالت إن المسيرة التي انفجرت في قيساريا، واستهدفت منزل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، من نفس طراز المسيرة، التي استهدفت قاعدة تدريب وحدة "جولاني" في بنيامينا، جنوبي حيفا الأسبوع الماضى ويصعب اعتراض هذا النوع من المسيرات.

قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، إنه عقب استهداف منزل نتنياهو فى "قيساريا"، تم وضع جميع وزراء حكومته في حالة تأهب، كما انتشرت قوات الأمن الإسرائيلي حول منزل نتنياهو في قيساريا شمال تل أبيب، بعد استهدافه بيته بمسيرة.

وأكد المتحدث باسم نتنياهو أن مسيرة أُطلقت باتجاه مسكن رئيس الوزراء الإسرائيلي في قيساريا.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن الرقابة العسكرية تحظر نشر خبر استهداف منزل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في قيساريا رغم أن الجميع يعرف ذلك.

قال ديوان رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، إن طائرة مسيرة أطلقت من لبنان وأصابت بشكل مباشر منزل بنيامين نتنياهو في قيساريا