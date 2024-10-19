شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد 369 ألفا و924 فدانا منزرعة بمحصول الأرز.. تعرف على التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

كشف تقرير رسمى لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، تفاصيل جهود الوزارة لتجميع وتدوير قش الأرز، بالمحافظات، والتى تتم بالتنسيق بين وزارات الزراعة والبيئة والتنمية المحلية، للحد من السحابة السوداء، وتلوث البيئة.

وفى التقرير التالى نتعرف على التفاصيل:



1- تم الانتهاء من جمع وتدوير أكثر من 426 ألف طن من قش الأرز، فى 6 محافظات حتى الآن.

2- إجمالى المساحة التى تم حصادها من محصول الأرز حتى الآن، بلغت حوالى 369 ألف و924 فدان، بنسبة 33٪، من إجمالى المساحات المنزرعة من المحصول الأرز.

3- المساحات التى تم حصادها حتى الآن فى محافظات: البحيرة، الغربية، الشرقية، الدقهلية، وكفر الشيخ.

4- إجمالى المساحات التى تم حصادها، بمحافظة الغربية بلغت 7760 فدان، والبحيرة حوالى 25300 فدان، والشرقية 65657 فدان، و92210 فدان بالدقهلية، و178915 فدان بكفر الشيخ.

5- تم تنفيذ 1002 ندوة ارشادية لتوعية المزارعين، بأهمية تدوير قش الأرز والفوائد البيئة، والعوائد الاقتصادية منه.

6- اجمالى ما تم كبسه بلغ حاليا حوالى 426776 طن بينها: 184525 طن بمحافظة الدقهلية، والتى تأتى فى المركز الاول، يليها محافظة كفر الشيخ بإجمالى 152680 طن، ثم محافظة الشرقية، بإجمالى 53950 طن، ومحافظة البحيرة بإجمالى 29116طن، ثم محافظة الغربية بإجمالى 6505 طن.

7- اجمالى ما تم فرمه حتى الآن حوالى 158886.5 طن من بينها: 1985 طن بمحافظة الغربية، 10600.5 طن بمحافظة البحيرة، 23135 طن بمحافظة الشرقية، 71650 طن بمحافظة الدقهلية، 51516 طن بمحافظة كفر الشيخ، بينما بلغ اجمالى ما تم تشوينة 240452 طن من بينها: 4920 طن بمحافظة الغربية، 10874 طن بمحافظة البحيرة، 30827 طن بمحافظة الشرقية، 40385 طن بمحافظة الدقهلية، 153446 طن بمحافظة كفر الشيخ.

8- تم أيضا عمل كومات أسمدة عضوية ناتجة عن إعادة تدوير قش الأرز، بلغت حتى الآن حوالى 900 طن.