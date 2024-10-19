شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة البث الإسرائيلية: نتوقع رد عسكرى على محاولة اغتيال نتنياهو والان مع تفاصيل الخبر

أفادت قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها بأن هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر مقربة لنتنياهو قالت إنه من المتوقع أن ترد إسرائيل على محاولة اغتيال رئيس الحكومة.

وأضافت القناة أن هيئة البث الإسرائيلية عن تحقيق أولي قالت إن الطيار الذي كان بالمروحية لم يتعرف على المسيرة التي استهدفت مقر نتنياهو.

وتابعت القناة أن هيئة البث الإسرائيلية قالت إن المحيطون بنتنياهو يعتقدون أنه بعد محاولة اغتياله يجب أن يكون الرد على إيران أكثر قسوة.