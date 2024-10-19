شكرا لقرائتكم خبر عن جيش الاحتلال يزعم تصفية 1500 عنصر من حزب الله منذ بداية الحرب والان مع تفاصيل الخبر

أفادت قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها بأن جيش الاحتلال زعم تصفية أكثر من 1500 عنصر من حزب الله منذ بداية الحرب، وزعم أنه استهدف مستودعات أسلحة ومقر قيادة لحزب الله خلال الغارات على الضاحية الجنوبية لـ بيروت.

فيما أعلن جيش الاحتلال إصابة 21 جنديا بينهم 2 بحالة حرجة في مختلف جبهات القتال خلال الساعات الماضية.

ونفذ جيش الاحتلال غارة جوية على محيط منطقة الجاموس في ضاحية بيروت الجنوبية.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن الغارة على الضاحية الجنوبية لـ بيروت استهدفت اجتماعا لقيادات مهمة في حزب الله.

من جانبه قال مسؤول إسرائيلي، إن إسرائيل دخلت مرحلة جديدة في الحرب، مشيراً إلى أن تل أبيب تواصل ملاحقة "حزب الله" اللبناني، حسبما أورد موقع "يديعوت أحرونوت".

