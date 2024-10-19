شكرا لقرائتكم خبر عن لا تنزعجوا.. النقل تجرى بعد قليل اختبارات مكافحة حريق بجوار محطة الكيت كات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تجرى الهيئة القومية للأنفاق بعد قليل، اختبارات مكافحة الحريق وسحب الدخان بمبنى التحويلة بجوار محطة الكيت كات، ضمن أعمال المرحلة الثالثة للخط الثالث لمترو الأنفاق، في إطار الحماية المدنية الخاصة بسلامة الركاب، وذلك ليلة السبت 19 أكتوبر / الأحد 20 أكتوبر 2024 اعتباراً من الساعة الواحدة صباحا.

وأهابت الهيئة بالمواطنين سكان هذه المنطقة بعدم القلق أو الخوف في حالة ظهور دخان أو رائحة حريق في أوقات إجراء الاختبارات بتلك المحطة.

الخط الثالث للمترو:

يذكر أن وزارة النقل انتهت من تنفيذ وافتتاح المرحلة الثالثة من الخط الثالث لمترو الأنفاق من العتبة إلي الكيت كات وحتي إمبابة شمالاً وجامعة القاهرة جنوباً بطول اجمالي للمرحلة 17.7 كم و15 محطة، وكذلك بلغت تكلفة المرحلة الرابعة من الخط الثالث للمترو (هارون– عدلي منصور) بطول 11.5 كم وعدد10 محطات، 28.4 مليار جنيه ، وتم توريد 32 قطار مكيف للتشغيل علي الخط الثالث للمترو ( المرحلتين الثالثة والرابعة ) بتكلفة 8.9 مليار جنيه ودخول 28 قطار منها إلي الخدمة .