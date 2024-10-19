- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن لا تنزعجوا.. النقل تجرى بعد قليل اختبارات مكافحة حريق بجوار محطة الكيت كات والان مع تفاصيل الخبر
وأهابت الهيئة بالمواطنين سكان هذه المنطقة بعدم القلق أو الخوف في حالة ظهور دخان أو رائحة حريق في أوقات إجراء الاختبارات بتلك المحطة.
الخط الثالث للمترو:
يذكر أن وزارة النقل انتهت من تنفيذ وافتتاح المرحلة الثالثة من الخط الثالث لمترو الأنفاق من العتبة إلي الكيت كات وحتي إمبابة شمالاً وجامعة القاهرة جنوباً بطول اجمالي للمرحلة 17.7 كم و15 محطة، وكذلك بلغت تكلفة المرحلة الرابعة من الخط الثالث للمترو (هارون– عدلي منصور) بطول 11.5 كم وعدد10 محطات، 28.4 مليار جنيه ، وتم توريد 32 قطار مكيف للتشغيل علي الخط الثالث للمترو ( المرحلتين الثالثة والرابعة ) بتكلفة 8.9 مليار جنيه ودخول 28 قطار منها إلي الخدمة .
إنفوجراف مكافحة الحريق بجوار المترو
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر جوجل نيوز