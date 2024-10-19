شكرا لقرائتكم خبر عن بدر عبد العاطى يجتمع مع إدارة السودان بوزارة الخارجية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى إطار سلسلة اللقاءات الداخلية التي يعقدها الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج مع مختلف قطاعات الوزارة، اجتمع اليوم السبت، مع إدارة السودان بوزارة الخارجية، وذلك للتشاور حول مستجدات الأزمة الحالية بالسودان، وجهود مصر الداعمة لاستعادة الأمن والاستقرار بالسودان الشقيق.

وقد حرص وزير الخارجية والهجرة خلال الاجتماع على التأكيد على ثوابت الموقف المصري من الأزمة في السودان، والذي يتمثل في ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السودانية واحترام سيادة السودان ووحدة أراضيه، فضلاً عن تسهيل العمل الإنساني وتقديم المساعدات الإغاثية وكافة أوجه الدعم بما يخفف من وقع الأزمة على الشعب السوداني.

وقد استمع وزير الخارجية والهجرة لتقدير موقف بالنسبة للتطورات فى السودان وشرح من قيادات الإدارة حول مستجدات الجهود التي تبذلها مصر لدعم السودان فى ظل الظرف الدقيق الذى يمر به.