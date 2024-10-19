شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية الأمريكى يزور إسرائيل الثلاثاء المقبل فى إطار جولة فى المنطقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال موقع أكسيوس الأمريكى إن وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكين سيزور إسرائيل الثلاثاء المقبل فى إطار جولة في المنطقة.

وأكد جيش الاحتلال الإسرائيلى، اليوم مقتل جنديين اثنين فى شمال قطاع غزة، حسبما ذكرت وسائل إعلام عبرية.

وأفاد مسئول بوزارة الصحة فى غزة باندلاع حرائق فى مدارس النزوح بمخيم جباليا إثر قصفها من قبل قوات الاحتلال، بحسب وسائل إعلام فلسطينية.

وأكدت ارتفاع حصيلة الشهداء إلى 32 جراء غارات إسرائيلية على مناطق متفرقة فى قطاع غزة منذ صباح اليوم السبت.

وأوضح المسؤول فى صحة غزة أنهم لا يستطيعون إحصاء أعداد الشهداء فـ"الأرقام مفزعة وما نعلنه هو (عدد) من نتمكن من انتشالهم"، مؤكدا خروج المستشفيات الثلاثة فى الشمال عن الخدمة بعد استهدافها من قبل قوات الاحتلال".