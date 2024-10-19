شعبة المخابز: ارتفاع أسعار الخبز الحر والسياحي في هذا الموعد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- داليا الظنيني:

كشف عبد الله غراب، رئيس شعبة المخابز، أنه لا يوجد زيادة في سعر الرغيف البلدي المدعم، في حال تحمل الدولة فرق الدعم.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أن زيادة السولار أعقبها تكلفة إضافية جديدة قدرها 30 جنيهًا على شوال دقيق.

وأشار "رئيس شعبة المخابز، إلى أنه بالنسبة للعيش الحر والسياحي، سوف يتحرك سعره خلال يومين على أقصى تقدير، ولكن نسبة الزيادة لن تكون كبيرة.

وأوضح أنه يتم عقد لقاءات مع المعنيين بإنتاج الخبز الحر أو السياحي لتحديد نسبة الزيادة، ومن المتوقع الانتهاء منها خلال 48 ساعة ومن ثم الإعلان عن الأسعار الجديدة.