ضربة حظ.. اللواء سمير فرج يكشف تفاصيل اغتيال السنوار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- داليا الظنيني:

أكد اللواء سمير فرج الخبير الاستراتيجي، أن اغتيال يحيى السنوار رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صدمة كبيرة.

وقال "فرج"، في حواره مع الإعلامية فاتن عبدالمعبود في برنامجها "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد"، إن اغتيال السنوار لم يكن عملية مدبرة لكن كانت ضربة حظ".

وتابع: "الوحدة التي نفذت اغتيال السنوار كانت وحدة عسكرية عادية وليست مدربة على أعلى مستوى من التدريب القتالي".

وأكمل الخبير الاستراتيجي: "عناصر الاحتلال رأوا حركة في أحد المنازل المهجورة وتم الاشتباك بينهم وتم اغتيال السنوار"، مضيفًا: "السنوار لم يكن محتمي بالرهائن لكنه تم اغتياله وهو مرتدي الشدة العسكرية والسلاح الخاص به".

وأضاف: "الاحتلال أرسل مُسيرة إلى مكان تواجد السنوار وتم ضرب دانة دبابة في مكان تواجد السنوار".