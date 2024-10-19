أخبار مصر

مصر والإمارات تسقطان أطنانًا من المساعدات الإنسانية جوًا على شمال قطاع غزة

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:
تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة باستمرار المساعدات الإنسانية العاجلة عبر الجسر الجوي للأشقاء الفلسطينين بقطاع غزة.

أقلعت عددًا من الطائرات النقل العسكري المصرية والإماراتية من جمهورية مصر العربية محملة بعشرات الأطنان من المساعدات الغذائية ومواد الإغاثة العاجلة لتنفيذ عمليات الإسقاط الجوي على شمال قطاع غزة.

يأتي ذلك في ظل الأزمة التي يعاني منها الأشقاء الفلسطينيون بالقطاع من نقصًا في كافة الاحتياجات الإنسانية، في إطار دور مصر الفاعل بالتعاون مع الدول الصديقة والشقيقة، لتخفيف حدة الظروف المعيشية التي يعاني منها الفلسطينون جراء العمليات العسكرية التي تتم في القطاع.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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