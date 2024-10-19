غدًا.. وزير الزراعة يلقي بيانًا أمام مجلس النواب



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

يواصل مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، عقد جلساته العامة غدًا الأحد، بحضور وزير الزراعة، للاستماع لبرنامجه الذي سينفذه خلال الفترة المقبلة.

وتشهد الجلسة إلقاء وزير الزراعة علاء الدين فاروق، بيانه بشأن خطط وسياسات الوزارة خلال الفترة المقبلة لتعزيز الأمن الغذائي، وتعزيز التنمية الزراعية المستدامة، وسبل زيادة صادرات المنتجات الزراعية، وآليات تنمية وحماية الأراضي الزراعية.

كما يناقش المجلس، خلال جلسته العامة غدًا الأحد، مشروع القانون المقدم من الحكومة بإنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار حيث يهدف مشروع القانون إلى إنشاء مجلس وطني للتعليم والبحث والابتكار ليتولى وضع السياسات العليا للدولة في مجال التعليم بكافة أنواعه، وجميع مراحله، وتحقيق التكامل بينها، والإشراف على تنفيذها بهدف النهوض بالتعليم وتطوير مخرجاته بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل المحلى والدولي، كما يهدف إلى وضع السياسات العليا للدولة في مجال البحث والابتكار.