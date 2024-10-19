شكرا لقرائتكم خبر عن دبلوماسية أمريكية سابقة: رد فعل نتنياهو عن استهداف منزله لم يكن متوقعا والان مع تفاصيل الخبر

قالت السفيرة جينا وينستانلي، الدبلوماسية الأمريكية السابقة، إن المسيرة التي دخلت إلى منزل نتنياهو كانت استهداف من حزب الله من أجل ضربه في منزله، لافتة إلى أن الأمر كان عبارة عن عملية إنتقامية، وكان هناك رسالة يرغب حزب الله في إرسالها وقد نجح في ذلك، وكان يعلم حزب الله أن هذا الاستهداف سيؤدي إلى حدوث تفاعلات في المنطقة.

وأضافت، خلال مداخلة مع الإعلامية أمل الحناوي، ببرنامج «عن قرب مع أمل الحناوي»، المذاع على فضائية «القاهرة الإخبارية»، أن استجابة نتنياهو لاستهداف منزله لم تكن متوقعة، ولقد كان واضحًا منذ البداية في هذا الأمر بشأن نيته في استمرار الصراع، وأكد مرارا وتكرارًا أن إسرائيل ستستمر في عملياتها، وأن القيادة الإسرائيلية سوف تواصل ما تفعله للوصول إلى أهدافها.

وأشارت، إلى أن الاحتلال يستخدم المحتجزين كأحد الأدوات الفاعلة، حيث أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن أن عودة المحتجزين تُعتبر أولوية أمريكية، وهذا يعني أنه سيستمر في إلتماس كل الطرق الممكنة لإحلال وتحقيق هذا الأمر.