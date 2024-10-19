أخبار مصر.. غدا طقس مائل للحرارة نهارا معتدل ليلا والعظمى بالقاهرة 29 درجة

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القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها توقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الأحد 20 أكتوبر 2024، طقس معتدل فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره وفى الصباح الباكر، مائل للحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، حار على جنوب البلاد.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة مساءً..

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، وفداً من مجلس النواب الأمريكي من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، برئاسة النائب "توم كول" رئيس لجنة المخصصات، وذلك بحضور الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج.

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أعضاء الهيئة البرلمانية بمحافظة المنيا، وذلك على هامش زيارته اليوم للمحافظة؛ لتفقد عدد من المشروعات الخدمية بها، وحضر اللقاء الوزراء المرافقون والمحافظ ونائبه، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

رئيس الوزراء: لا زيادة جديدة لمدة 6 أشهر فى أسعار المنتجات البترولية رئيس الوزراء: لا زيادة جديدة لمدة 6 أشهر فى أسعار المنتجات البترولية أدلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال زيارته اليوم إلى محافظة المنيا، بتصريحات تليفزيونية، أشار في مستهلها إلى أن زيارته اليوم إلى المنيا تعدُ ثاني زيارة ميدانية في محافظات الصعيد خلال هذه الآونة بعد زيارة الأقصر.

شارك السفير أسامة عبد الخالق، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، في اجتماع بعض السفراء العرب اليوم مع السكرتير العام للأمم المتحدة انطونيو جوتيريش، حيث استعرض السفير اسامة عبد الخالق الوضع المتدهور في غزة جراء الاعتداءات الإسرائيلية على المدنيين، وتوقف المساعدات الإنسانية بشكل كامل تقريبا خاصة فى شمال غزة جراء الحصار الإسرائيلى الهادف لمنع نفاذ المساعدات واستخدام سلاح التجويع، وتوسع نطاق العدوان الإسرائيلي ليشمل الأراضي اللبنانية والسورية، فى مخالفة صارخة لقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة منذ بداية الأزمة. أكد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أن هناك عدد من الطلبات لتركيب العداد الكودى على المنصة قبل قرار رئيس الوزراء بتركيب العدادات الكودية دون شروط أو قيود مع محاسبتهم بالتكلفة الفعلية 214 قرش و حذفهم من بطاقات التموين، سيتم إرسال بياناتهم مرة أخرى لوزارة التموين لعودتهم مرة أخرى لمنظومة الدعم، نظرا لأنهم لا يعتبروا مخالفين و لكن تأخير تركيب العدادات نتيجة تقصير من شركات الكهرباء و نقص في توافر العدادات. الكهرباء: من تقدم بطلب تركيب عداد كودى قبل أغسطس سيتم إعادته لبطاقة التموين

أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن تخصيص 5% من إجمالي الوحدات المطروحة من قبل صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري ضمن الإعلان الجديد بالمبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" للمواطنين ذوي الهمم، وذلك في بشرى سارة لهم. وصل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى محافظة المنيا، صباح اليوم، في زيارة تستهدف تفقد عددٍ من المشروعات الخدمية، يرافقه خلالها الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، والدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية التحتية، والدكتور محمد أبو زيد، نائب محافظ المنيا، والدكتور أنور إسماعيل، مساعد وزير الصحة والسكان للمشروعات القومية، والدكتور بيتر وجيه، رئيس قطاع الطب العلاجي بوزارة الصحة والسكان، والدكتورة مها إبراهيم، رئيس أمانة المجالس الطبية المتخصصة. وزيرة التنمية المحلية: "حياة كريمة" أضخم مبادرة تنموية تُنفذ على أرض مصر أكد أحمد كجوك وزير المالية، أننا نستهدف تحسين بيئة الأعمال وخفض الأعباء المالية من خلال سياسات مالية واستثمارية وتجارية متكاملة، على نحو يسهم فى دفع حركة الاستثمار والإنتاج والتصدير لتشجيع نمو القطاع الخاص فى الاقتصاد، لافتًا إلى أن هناك برامج ومبادرات داعمة للمستثمرين المحليين والأجانب، ترتكز على ربط الحوافز بتحقيق النتائج والمستهدفات على أرض الواقع. يفتتح المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية غداً الأحد مؤتمر حوض البحر الأبيض المتوسط (MOC) والذى تعود نسخته الجديدة هذا العام للانعقاد بمدينة الإسكندرية تحت شعار "رسم خريطة لمستقبل الطاقة في البحر الأبيض المتوسط: تحسين الاستكشاف والتطوير والإنتاج باستخدام تقنيات إزالة الكربون من أجل غد مستدام". وزير البترول يفتتح مؤتمر حوض البحر الأبيض المتوسط غدا أكدت المديريات التعليمية على أن أى طالب لم يتسلم أجهزة التابلت سواء بالصف الأول الثانوى أو الثانى الثانوى يؤدى امتحاناته ورقيا سواء اختبارات الشهر أو امتحان نهاية الفصل الدراسي الأول، مضيفة أن الإدارات التعليمية تعد نسخة من الاختبار الورقى وأخر من الكترونى بنفس المواصفات الفنية حتى يتمكن جميع الطلاب من أداء الامتحان والتقييم المطلوب بشكل يحقق العدالة بين جميع الطلاب . أصدرت وزارة العمل اليوم، السبت، نشرة التوظيف نصف الشهرية، التي تُعلن فيها عن فرص عمل جديدة في المحافظات، تنسيقًا مع شركات القطاع الخاص. وزارة العمل تعلن عن 5548 فرصة عمل جديدة فى 84 شركة بـ11 محافظة تلقى علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي تقريراً من الدكتور محمد المنسى رئيس الحجر الزراعي حول إجمالى الصادرات الزراعية، خلال الأول من يناير 2024 حتى 16 أكتوبر الجاري، حيث تجاوزت 6.9 مليون طن من المنتجات الزراعية، بحوالي 4 مليارات دولار و37 مليونا، بزيادة قدرها 980 مليون دولار وأكثر من 574 ألف طن عن نفس الفترة من العام الماضي. الزراعة: 6.9 مليون طن صادرات مصر الزراعية بقيمة 4.4 مليار دولار المديريات التعليمية: أى طالب لم يتسلم التابلت يؤدى امتحاناته ورقيا وزير المالية: نستهدف تحسين بيئة الأعمال وخفض الأعباء من خلال سياسات متكاملة

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر تداولاً في مصر الآن 3685 جنيهًا بدون إضافة مصنعية للذهب، وذلك بارتفاع حوالي 15 جنيهًا قياسًا على سعر الذهب أمس، وفي السياق التالي نرصد سعر جرام الذهب في مصر. عيار 24 يسجل 4211 جنيها. عيار 21 يسجل 3685 جنيهًا. عيار 18 يسجل 3159 جنيها. الجنيه الذهب 29480 جنيها.

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قالت وزارة الخزانة الأمريكية، إن إدارة بايدن سجلت عجزًا في الميزانية يتجاوز 1.8 تريليون دولار في السنة المالية 2024، بزيادة تزيد عن 8% عن العام السابق وثالث أعلى عجز على الإطلاق، بحسب "cnbc".

أمريكا تسجل عجزا فى الموازنة يتجاوز 1.8 تريليون دولار خلال 2024

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الأحد 20 أكتوبر 2024، طقس معتدل فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره وفى الصباح الباكر، مائل للحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، حار على جنوب البلاد.

الطقس غدا.. مائل للحرارة نهارا معتدل ليلا والعظمى بالقاهرة 29 درجة