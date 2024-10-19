بعد تأييد الحكم.. كواليس محاكمة سائق أوبر المتهم بهتك عرض فتاة التجمع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عادل:

قضت محكمة مستأنف جنايات مدينة نصر، السبت، قبول الاستئناف المُقدم من "سائق أوبر" شكلاً، وفي المضمون برفضه وتأييد الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة، بالسجن المشدد 15 سنة، على خلفية اتهامه بهتك عرض وخطف بالإكراه لفتاة التجمع "ن. ع.".

حضر "حسين" سائق أوبر، المتهم بهتك عرض فتاة التجمع "ن . ع."، إلي مقر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، لنظر ثاني جلسات استئنافه على حكم حبسه 15 سنة، وسط حراسة أمنية مشددة.

بدأت الجلسة برئاسة المستشار محمد عطية، واصطحبت قوة أمنية المتهم لخارج القفص، وبسؤاله عن أحداث الواقعة ؟ لم يجيب المتهم، اعاد رئيس المحكمة السؤال على مسامع "سائق أوبر" لم يجيب للمرة الثانية، وبرر دفاعه أن موكله يعاني من ضعف السمع.

طلب رئيس المحكمة من حرس الجلسة بإعادة السؤال على المتهم، وأنكر "سائق أوبر" التهمة الموجهة إليه، وأنه يعمل في تطبيق "أوبر" لتحسين دخله، ويعاني من ضعف السمع منذ ولادته ويرتدي سماعة طبية منذ أن كان عمره 10 سنوات.

واستمعت هيئة المحكمة، لمحامي الفتاة، وقال الدفاع إن ما دفع موكلته لطلب الرحلة من خلال التطبيق هو بحثها عن الأمان، لكن المتهم خطفها إلى منطقة نائية وأوقف السيارة، وفي نيته التعدي عليها وهتك عرضها.

وتابع محامي فتاة التجمع، أن السائق حاول الاعتداء على موكلته بسلاح أبيض "كتر" وأحدث ما بها من إصابات، ثم تحسس مناطق حساسة في جسدها وقام بتمزيق ملابسها بدافع هتك عرضها.

واستمعت محكمة جنايات مستأنف مدينة نصر، لمرافعة دفاع السائق المتهم، واستهل الدفاع مرافعته بالدفع ببطلان إجراءات الضبط والتفتيش دون صدور أذن من النيابة العامة، كما دفع بكيدية الاتهام وعدم معقولية تصور الواقع.

وتابع الدفاع في مرافعته، أن الضحية أوضحت في تحقيقات النيابة العامة أن موكله كان يرتدي سماعة طبية في اثناء الواقعة، وأنه يعاني من ضعف منذ ولادته، وحقيقة الواقعة هي خلاف بسيط على كيفية دفع الأجرة "كاش" أم "فيزا".

وأضاف أن الفتاة استغلت مواقع التواصل الاجتماعي وقضية "حبيبة الشماع" بحثًا عن التريند، وقامت بترويع الرأي العام، للانتقام من موكله بسبب خلاف بسيط حدث بينهما على كيفية الدفع.