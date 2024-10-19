شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل إسرائيلي وإصابة 14 آخرين إثر سقوط صاروخ فى منطقة عكا المحتلة والان مع تفاصيل الخبر

أفادت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، بمقتل شخص وإصابة 14 آخرين إثر سقوط صاروخ أطلق من لبنان باتجاه منطقة عكا.

ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مصدر عسكري قوله: "رصدنا إطلاق أكثر من 100 صاروخ منذ صباح اليوم باتجاه الجليل وخليج حيفا".

وأفادت الجبهة الداخلية الإسرائيلية بإطلاق صفارات الإنذار في خليج حيفا ومواقع بالجليل تحذيرا من مسيرات وصواريخ.

وتدخل غزة الأسبوع الثاني من العام الثاني للحرب الإسرائيلية على القطاع، حيث يواصل حصار أهالي المدينة الفلسطينية برا وبحرا وجوا منذ السابع من أكتوبر 2023، ويستمر في تطويق العديد من المناطق بالقطاع بمزيد من القوات حيث دفع بلواء "جفعاتي" إلى الفريق 162 مدرعة والتي تحاوط جباليا، بعد أن أعلن عن اغتيال زعيم حركة حماس يحيى السنوار في اشتباكات بمنطقة تل السلطان في رفح، والتي نُقلت جثته إلى مكان سري لتخزينها وسط تقارير تتحدث عن أن "تل أبيب" سوف تستخدم الجثة كورقة للتفاوض لإطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين من القطاع.