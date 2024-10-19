شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤول كبير فى الحكومة الإسرائيلية: إيران حاولت اغتيال بنيامين نتنياهو والان مع تفاصيل الخبر

ذكر إعلام إسرائيلي عن مسؤول كبير في الحكومة الإسرائيلية، ان إيران حاولت اغتيال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن الرقابة العسكرية تحظر نشر خبر استهداف منزل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في قيساريا رغم أن الجميع يعرف ذلك.

قال ديوان رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، إن طائرة مسيرة أطلقت من لبنان وأصابت بشكل مباشر منزل بنيامين نتنياهو في قيساريا.