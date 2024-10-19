حكم قضائي جديد ضد "سائق أوبر" في قضية "فتاة التجمع"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عادل:

قررت محكمة مستأنف جنايات مدينة نصر، السبت، قبول الاستئناف المُقدم من "سائق أوبر" شكلاً، وفي المضمون برفضه وتأييد الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة، بالسجن المشدد 15 سنة، على خلفية اتهامه بهتك عرض وخطف بالإكراه لسيدة بالتجمع.

وعاقبت محكمة جنايات القاهرة بالتجمع الخامس، في 14 يوليو 2024، سائق أوبر المتهم بهتك عرض "سيدة التجمع" وخطفها عن طريق الإكراه بالسجن المشدد 15 عامًا عما نسب إليه من اتهام.

وكشف أمر الإحالة في القضية رقم 2776 لسنة 2024، جنح ثان مدينة نصر، أن المتهم "حسين. أ" في 11 مايو 2024، بدائرة قسم ثان مدينة نصر محافظة القاهرة، خطف المجني عليها "نبيلة إ" بالإكراه، واقترنت تلك الجناية بجناية أخرى أنه في ذات المكان والزمان قام بهتك عرض المجني عليها بأن أشهر في وجهها سلاحًا أبيض "كتر" محل الاتهام التالي وأحدث إصابتها الموصوفة بالتقارير الطبية المرفقة وتمكن بتلك الوسيلة القسرية من شل مقاومتها وحسر ملابسها عنها وقام بملامسة مواطن العفة بيده قاصدًا من ذلك هتك عرضها على النحو المبين في التحقيقات.

وفق أمر الإحالة فإن المتهم أحرز أداة قاطع "كتر" دون أن يوجد لحملها أو إحرازها أو حيازتها مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية.