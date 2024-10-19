وزير الكهرباء: زيادة سعر بيع المليون وحدة حرارية إلى 4 دولارات بدلًا من 3.25 دولار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ محمد صلاح

قال الدكتور مهندس محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ، إنه تم زيادة سعر المليون وحدة حرارية من البترول لصالح وزارة الكهرباء لـ 4 دولارت لكل مليون وحدة حرارية ، مشيرا إلي أن الوزارة تستقبل يوميا ما يقرب من 100 مليون وحدة حرارية.

وأضاف وزير الكهرباء خلال مؤتمر صحفي يعقد الآن بمقر الوزارة بالعاصمة الغدارية، أن الوزارة تستهلك يوميا ما يقرب من 25 الف طن مازوت لصالح محطات توليد وإنتاج الكهرباء.

وأوضح أن الوزارة بالتعاون مع الشركة القابضة لكهرباء مصر، تكثف من مجهوداتها بالتنسيق مع شركات التوزيع لرفع وزيادة نسب التحصيل وخفض معدلات ونسب الفقد الفني والتجارى..