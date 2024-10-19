محافظ الجيزة: رصف وتطوير عدد من الطرق الرابطة بين المراكز والقرى بكرداسة وأوسيم ومنشأة القناطر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

شهدت مراكز ومدن محافظة الجيزة، أعمال تطوير ورصف ورفع كفاءة للعديد من المحاور المرورية الرابطة بين المراكز والقرى لتسهيل حركة سير المواطنين.

وأجرى المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، جولة تفقدية صباح اليوم السبت؛ لمتابعة مشروعات الخطة الإستثمارية الجاري تنفيذها من خلال مديرية الطرق بالمحافظة نطاق مراكز ومدن كرداسة وأوسيم ومنشأة القناطر.

واستهل محافظ الجيزة، جولته، بتفقد طريق المنصورية، حيث اطمأن على نسب تنفيذ المشروع والذى يشمل المنطقة المحصورة بين كفر غطاطي نطاق مركز ومدين كرداسة، ومنطقة الصليبة نطاق مركز ومدينة منشأة القناطر، والتى تشهد أعمال توسعة و رصف وإنارة بطول 3 كم وعرض 30 م وتخصيص مساحات لإقامة أنشطة تجارية لخدمة المركبات والمترددين على الطريق إلى جانب تنفيذ أعمال هندسية للحفاظ على أعمال الرصف و تبطين حوض ترعة المنصورية على جانب الطريق.

وتضمنت الجولة، مرور محافظ الجيزة، على أعمال تطوير طريق ترعة الزمر باتجاه الرياح الناصري نطاق مركز ومدينة أوسيم بطول 3 كم.

وشدد "النجار"، على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن، بضرورة المتابعة الميدانية الدورية للأعمال والتنسيق مع مديرية الطرق والشركات المنفذة لضمان الإلتزام بالجداول الزمنية للإنتهاء من القطاعات وفق المواصفات المحددة لها.

وأشار النجار إلى أن مشروعات التطوير تأتي فى إطار خطة المحافظة لرفع كفاءة الطرق وإنشاء محاور مرورية جديدة لاستيعاب الحركة المتوقع إرتفاعها عقب إفتتاح العديد من المشروعات القومية الجديدة بنطاق المحافظة، إلى جانب حركة سير المركبات المارة بالمحافظة بالطرق الرابطة مع المحافظات المجاورة والتى من المقرر الإنتهاء من تلك المشروعات مع نهاية العام المالى الجاري.

ووجه المحافظ مسؤلى الإنارة بإجراء إختبارات لكفاءة منظومة الإنارة بكل قطاع من قطاعات الأعمال ومدها بالعدد الكافى من أعمدة الإنارة وإستثمار المتبقى لدعم طرق جديدة بنطاق الأحياء والمراكز والمدن، مشددا على رفع كافة الإشغالات ومنع التعديات والتنسيق مع أصحاب المنشأت الخاصة ومسؤلى المنشأت العامة لتطوير ودهان الأسوار.

كما حرص المحافظ على بحث الخيارات المتاحة لنقل خطوط المرافق المتعارضة مع الأعمال بعدد من القطاعات مع مسؤلى شركات المرافق موجها بسرعة الإنتهاء وتسليم القطاعات للشركات المنفذة.

وخلال جولته اطلع محافظ الجيزة من مدير مديرية الطرق علي نسب تنفيذ أعمال التطوير بطريق طراد النيل نطاق مركز أوسيم بطول ٤كم عرض ١٥م لكل اتجاه والذي تم الانتهاء منه بالكامل ليضاف الي منظومة الطرق بالمحافظة.