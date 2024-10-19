بعقارات وسيارات.. ضبط 7 أشخاص بتهمة غسل 60 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات

وقدرت قيمة الممتلكات بحوالي 60 مليون جنيه، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.

تمثل هذا النشاط في محاولتهم إخفاء مصدر الأموال وإضفاء صبغة شرعية عليها من خلال تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات وأراضي وسيارات.

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012