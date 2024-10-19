شكرا لقرائتكم خبر عن ديوان رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلى يؤكد استهداف منزل نتنياهو والان مع تفاصيل الخبر

قال ديوان رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، إن طائرة مسيرة أطلقت من لبنان وأصابت بشكل مباشر منزل بنيامين نتنياهو في قيساريا.

وكشفت مقاطع مصورة عبر منصات التواصل الاجتماعي، السبت، عن تواجد مكثف لقوات الشرطة الإسرائيلية أمام منزل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بقيساريا، وفي المنطقة المحيطة، وذلك بعد أنباء عن انفجار مسيرة قرب منزل إقامته.

فيما ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، أن مكتب نتنياهو يرفض الإفصاح عن مكانه وقت انفجار المسيّرة في قيساريا، التي تقع على شاطئ البحر المتوسط.

ورغم حالة التأهب الجوي التى تنفذها قوات الاحتلال الإسرائيلي، مستخدمة أحدث أنظمة الدفاع في العالم، إلا أن مسيرة اخترقت سماء قيساريا المحتلة وأصابت أهدافا فيها، وعلقت صحيفة معاريف قائلة: "للمرة الثالثة خلال نحو أسبوع تنجح طائرة مسيرة أطلقت من لبنان في الوصول إلى عمق إسرائيل".

أضرار بسبب الهجوم

وتلقت وسائل الإعلام العبرية تأكيدات من السكان بوجود تشويش فى نظام جي بي اس، وأكدوا وجود أضرار واضحة وكبيرة فى أحد المباني، فيما أكد موقع واللا العبري أن الشرطة تفرض كردون بمحيط الانفجار وتمنع دخول وسائل الإعلام، فيما تحلق فى أجواء تل أبيب طائرات حربية ومروحيات لتمشيطها.

وأفادت وسائل الإعلام أن المسيرة التي فشلت الدفاعات الجوية فى اعتراضها حلقت لمسافة 70 كيلومترا من لبنان وأصابت المبني إصابة مباشرة، حيث ذكرت صحيفة معاريف العبرية أن تلك هي المرة الثالثة خلال أسبوع التي تنجح خلالها المسيرات المطلقة من لبنان فى الوصول إلى العمق الإسرائيلي.