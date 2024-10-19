شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة: 6.9 مليون طن صادرات مصر الزراعية بقيمة 4.4 مليار دولار والان مع تفاصيل الخبر

تلقى علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي تقريراً من الدكتور محمد المنسى رئيس الحجر الزراعي حول إجمالى الصادرات الزراعية، خلال الأول من يناير 2024 حتى 16 أكتوبر الجاري، حيث تجاوزت 6.9 مليون طن من المنتجات الزراعية، بحوالي 4 مليارات دولار و37 مليونا، بزيادة قدرها 980 مليون دولار وأكثر من 574 ألف طن عن نفس الفترة من العام الماضي.

وأشار التقرير إلى أن أهم الصادرات الزراعية هي الموالح، البطاطس، البصل، عنب، فاصوليا، بطاطا، مانجو، طماطم، ثوم، فراولة، جوافة، رمان.

وبلغ إجمالي الصادرات الزراعية من الموالح 2 مليون و 274 ألفا و 295 طنا، بالإضافة إلى تصدير 973 ألفا و 130 طنا من البطاطس الطازجة، لتحتل المركز الثاني في الصادرات الزراعية بعد الموالح، بينما تم تصدير 281 ألفا و785 طنا من البصل، ليحتل المركز الثالث من الصادرات، واحتلت الفاصوليا (طازجة + جافة) المركز الرابع بإجمالي 225 ألفا و35 طنا، واحتل العنب المركز الخامس بإجمالي 179 ألفا و993 طنا، واحتلت البطاطا المركز السادس في الصادرات الزراعية بإجمالي 153 ألفا و736 طنا، في حين احتلت المانجو المركز السابع في الصادرات بإجمالي 103 آلاف و3 أطنان.

واحتلت صادرات مصر من الرمان على المركز الثامن بإجمالي كمية بلغت 60 ألفا و624 طنا، بينما احتلت صادرات مصر من الطماطم المركز التاسع بإجمالي 37 الفا و146 طن، يليه في المركز العاشر الثوم بإجمالي 24 الفا و237 طنا، بينما حصلت الفراولة على المركز الحادي عشر في الصادرات بإجمالي كمية بلغت 21 الفا و295 طنا، في حين احتلت الجوافة المركز الأخير في الصادرات بإجمالي 12 الفا و 720 طنا.