شكرا لقرائتكم خبر عن بعد قليل.. رئيس الوزراء يستهل زيارته إلى المنيا بتفقد مستشفى سمالوط التخصصى والان مع تفاصيل الخبر

يتفقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، بعد قليل عدد من المشروعات بمحافظة المنيا يرافقه عدد من الوزراء والمسئولين، ويستهل زيارته بتفقد مستشفى سمالوط التخصصي.



مستشفى سمالوط التخصصي

وكان رئيس الوزراء قد أكد على الأهمية التي توليها الدولة لمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، نظرًا لدورها المحوري في تحسين مستوى المعيشة، لا سيما لأهالينا في الريف المصري بالمحافظات المختلفة.

وتتم المشروعات بالمرحلة الأولى من المبادرة، في القرى المستهدفة ضمن تلك المرحلة، في 20 محافظة، ويزيد عدد مستفيديها على 18 مليون مواطن، حيث تمت الإشارة إلى انتهاء آلاف المشروعات، ودخولها الخدمة، بينما يتم حالياً الانتهاء من باقي المشروعات المستهدفة في المرحلة الأولى.